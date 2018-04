Forestillingen "Carrie" Forestillingen "Carrie - the musical" er oprindeligt skrevet som roman af den amerikanske gyserforfatter Stephen King i 1974 og blev årtiet efter sat op på Broadway i New York som musical.I første omgang hittede den ikke, men den fik en revival og blev sat op igen i i 2008 og er flere gange filmatiseret. Historien handler om pigen Carrie, der vokser op med en fanatisk religiøs mor, og som finder ud af, at hun har telepatiske kræfter, da hun bliver mobbet i skolen. Det ender ret blodigt. Der er optagelse på forestillingen i weekenden 12. og 13. maj 2018, og der skal bruges cirka 20 skuespillere, dansere og sangere m/k til forestillingen. Forestillingen har premiere 24. oktober 2018 og spiller derefter frem til 3. november på Magasinet. Kilde: Elite Teater

- Vi har før prøvet at sætte forestillinger op, som måske ikke svarer til publikums forventninger til en aften med en musical, og som vi ved, formentlig ikke vil være en publikumsbasker. Men det er vi heller ikke sat i verden til at sikre hver gang. Vi har derimod pligt til at uddanne publikum og vil hellere have, at de vælger at komme ind og se, hvad Elite Teatret nu finder på frem for at vælge os til på grund af den forestilling, vi har sat på plakaten, siger teatrets kunstneriske leder Lasse Winkler.

- Den her forestilling lægger i hvert fald ikke op til hygge, det er en thriller, som med sin musik kan skabe en helt anden stemning, end vi før har prøvet at lave. Det bliver godt og superblodigt. Det skal nok blive rigtig uhyggeligt - og så ovenikøbet lige omkring halloween, siger Lasse Winkler.

I løbet af de første seks sæsoner har teatrets ledelse bevæget sig lige hjemmevant i musikalske genrer som jazz og rock, og ifølge Lasse Winkler er det bevidst, når teaterledelsen prøver at provokere publikum til at gabe over andet end det, der ellers er genrens rygte: Sødsuppen.

- Og det har vi da også haft held med - hvilket blandt andet ses ved, at Odense Teater satte "Catch me if you can" op efter os, siger han.

Ifølge Lasse Winkler sker der så meget inden musical-genren, at teaterforeningen gerne vil se sig som en udviklingsfabrik, som tager livtag med alt andet end de klassiske forestillinger som "Fame", "Grease" og "Sound of Music".

Lasse Winkler har ind til nu været instruktør på samtlige af teatrets forestillinger - som for eksempel "School of Rock" og "Catch me if you can", Men i år har han for første gang overladt instruktørrollen til andre, og det er duoen Mikal Korsgaard og Johan Berg, der deler den rolle mellem sig.

Hvem, som skal have hovedrollerne som Carrie Fischer og hendes religiøse mor, er der derimod ingen, som endnu ved. Optagelsesprøven finder sted i maj.

Ved tirsdagens forestillings-afsløring tog to af Elite Teaters tidligere medvirkende skuespillere og sangere udfordringen op og gav to af de dramatiske numre, som publikum ellers må vente til efteråret med at høre.

Det var Rikke Lillevang, der havde hovedrollen i teatrets allerførste forestilling, "Cabaret", i 2012, og Johanne Milland, der går på Den Danske Scenekunstskole og blandt andet spillede en af de bærende roller i 2013-forestillingen "Spring Awakening", der sang igennem.