- Det var nyt for mig at dække inde i treeren. Så det var lidt en udfordring, men jeg synes det gik okay. Nu satser jeg også på at bide mig mere fast i forsvaret i GOG - også inde i treeren, konstaterer Frederik Clausen.

- Det er altid fedt at være med landsholdet. Det er en stor oplevelse. Og jeg er glad for, at det blev til godt med spilletid, lyder det fra Frederik Clausen.

Roserne har været markante til GOG's 22-årige venstre back, Frederik Clausen, for indsatsen ved den netop afviklede Golden League-træningsturnering, hvor landstræner Nikolaj Jacobsen havde givet en stribe unge spillere chancen for at vise sig frem. Blandt andre altså Frederik Clausen.

- Måske mere rutine. Vi er fortsat et ungt hold med unge spillere på bærende pladser i afgørende situationer. Og hellere have lavet fejlene i Aalborg end nu i slutspillet. Jeg synes snart, vi har betalt de lærepenge, vi skal, for at være helt skarpe.

- Det er ikke en optimal situation. Men vi har spillet sammen i lang tid nu, vi skal i gang med slutspillet, og det er en af de fede kampe. Vi kunne måske godt have brugt en træning mere, men i bund og grund handler det parathed og om at vise, "at man gerne vil det". Folk er jo hvor de skal være fysisk, så det handler mest om det taktiske.

I modsætning til tidligere år har GOG maksimumpoint - to - med til puljespillet.

- Ja, det er en ny situation i år. Vi plejer at komme fra baghjul, men nu er det pludselig de andre, der har alt at spille for og intet at tabe. Men jeg tror ikke, det får betydning for indstillingen hos os. Vi er klar over, at vi skal op mod gode hold, som vi taber til, hvis vi ikke er der 100 procent, fastslår Frederik Clausen.

GOG vandt begge opgør i grundspillet mod Nordsjælland, men det var tæt i Gudme, og i det sjællandske var det helt lige ved pausen - 17-17.

- Det er nu, vi skal vise, hvad vi er lavet af, siger Frederik Clausen.

Backen fastslår, at fynboerne i Helsingør skal have kontrol med de to bagspillere, Nicolai Pedersen og Johan Meklenborg, der har lavet rigtig mange mål. Og han tilføjer:

- Ellers skal vi også have lukket ned for den vildskab og energi, Nordsjælland altid kommer med. Og så skal vi altså ind og vise, at vi er er hold, der er bedre mand for mand.