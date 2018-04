Den belgiske cykelrytter Michael Goolaerts mistede livet søndag aften, efter at han var styrtet tidligere på dagen i cykelklassikeren Paris-Roubaix.

Nu kan en amatørvideo af styrtet muligvis bidrage til at opklare, hvad der egentlig skete med den 23-årige rytter under cykelløbet.

Hans hold, Veranda's Willems-Crelan, meddelte søndag aften offentligheden om dødsfaldet og oplyste, at Goolaerts døde af et hjertestop.

Cirka 148 kilometer inde i det 257 kilometer lange løb blev rytteren fundet liggende bevidstløs i vejkanten på et brostensstykke.

Det har ikke været muligt at konstatere, om Goolaerts styrtede på grund af et hjertestop, eller om han fik hjertestop efter sit styrt.

En amatørvideo, som tirsdag blev lagt ud på YouTube, kan dog muligvis bidrage til politiets efterforskning. Den tyder på, at belgieren fik hjertestop inden sit styrt.

Videoen, som tirsdag aften var set 360.000 gange, viser, hvordan Goolaerts i et sving på et brostensstykke fortsætter i høj fart ind i en jordvold uden at forsøge at bremse eller dreje cyklen.

Her ser man også, at rytteren kastes rundt, før han bliver liggende på jorden.

Tilskueren, der fra afstand har filmet styrtet søndag, siger til den franske avis Le Parisien, at han har lagt videoen op for at bidrage til opklaringen.

- Sportsdirektøren og to læger kom hurtigt til stedet. Jeg vidste ikke, hvor alvorligt det var. Men jeg lagde mærke til, at han ikke bevægede sig.

- Så begyndte genoplivningsforsøgene. Det var frygteligt at se på, siger tilskueren til avisen.

I første omgang lykkedes det tilsyneladende at genoplive Goolaerts. Han blev fløjet til et hospital i Lille i det nordlige Frankrig, hvor han senere samme aften blev erklæret død.