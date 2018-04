Nytårskoncert

Travlhed og succes på Fredericia Teater har fået Fredericia Byorkester til at flytte sin forårskoncert til Eksercerhuset 8. maj. De nye rammer har inspireret til et militært tema.

Fredericia: Fredericia Teaters store succes med musicals gør, at man må flytte forårskoncerten. I år bliver den spillet 8. maj i den gamle Bülows Kaserne i Eksercerhuset fra 1863, som har vist sig at have en fremragende akustik.

Huset er i flere måneder blevet brugt af Fredericia Teater til prøver på musicals, men også i gamle dage anvendtes huset foruden eksercits (uddannelse af tropper, red.) til gymnastiksal, bajonetfægtning og til civile formål.

De første købestævner blev holdt der i årene 1913 - 1915 efter, det var slut med at bruge Fregatten Jylland til vandreudstillinger nede i Gl. Havn.

Eksercerhuset har inspireret Fredericia Byorkester til et militært tema med diverse marcher og numre som for eksempel "Let Kavaleri", "Prins Jørgens March" og "Frederik den 9.s honnørmarch".