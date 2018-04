Politik

Medieforlig: Forhandlingerne om, hvordan fremtidens mediebillede skal se ud, begyndte tirsdag. Og ved startlinjen ser det umiddelbart ikke godt ud for den lokale journalistik. Regeringen ønsker i sit udspil, at de regionale TV 2-stationer skal spare to procent om året i fem år. Og det ser heller ikke lyst ud for de øvrige lokale og regionale medier, mener socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen:

- Regeringen lægger ikke op til den omfordeling fra de store landsdækkende mediehuse til de lokale og regionale mediehuse, som vi har foreslået sammen med Dansk Folkeparti. Og med de store besparelser i DR, kan det næppe undgå at gå ud over DR's regionale kanaler også. Dertil kommer, at der skal skæres i tilskuddet til lokalradio og -tv. Det er kun distrikts- og ugeaviserne, der får tilført noget, siger Mogens Jensen.

Medieudspil Den 5. april kom regeringens medieudspil ved kulturminister Mette Bock (LA). Udspillet rummer blandt andet:



DR skal skære 20 procent af sit budget, som blandt andet skal finansieres ved at lukke to af i alt seks tv-kanaler.



40 procent af TV 2 skal sælges for at styrke selskabets udviklingsmuligheder. TV 2 skal fortsat være pålagt public service-forpligtelser.



TV 2-regionerne skal spare to procent om året de kommende fem år. De skal samtidigt fokusere på at udvikle indhold til unge.



Regeringen ønsker også at oprette en ny public service-pulje på omkring 220 millioner kroner.

Venstre har ellers ved flere lejligheder talt for en styrkelse af lokal- og regionaljournalistikken. Blandt andet har Venstres medieordfører, Britt Bager, har slået fast i flere medier, at det er Venstres politik at ville styrke netop det lokale og regionale indhold i danske medier. Det ses ikke i regeringens udspil, og det undrer Mogens Jensen:

- Jeg er uforstående over for, at Venstre udadtil vil styrke den lokale journalistik, når regeringens udspil ligner en svækkelse af den lokale del, siger han.