Vissenbjerg: I dag er det Børges fødselsdag - og Birgits og Knuds og Hannes.

Eller ikke helt. For Birgit fylder først 75 år 20. august og Børge har helt indtil 29. december at løbe på. Ikke desto mindre sidder de begge som fødselarer omkring langbordet, hvor Assens Kommune har dækket op med dug, flag og fødselsdagsboller til én stor fælles fødselsdag i Samlingshuset i Vissenbjerg.