Byggebranchen er ikke det værste sted at være i disse år. I hvert fald ikke, hvis man driver sit firma som Arkitektgruppen, der har hovedsæde på Hollufgård i Odense SØ, og aktiviteter i landets fire største byer og flere andre steder.

2017 blev et rekord-år for Arkitektgruppen, der har specialiseret sig i at tegne og udvikle store boligprojekter, få dem bygget - og solgt. Ofte, så de er solgt, når de er færdige. Kun omkring et milliard-projekt på Amager sammen med kapitalforvalteren NREP er den strategi fraveget. Her har parterne besluttet at beholde byggerierne nogle år, inden de sælges.

Arkitektgruppen A/S Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØCvr-nr.: 26 86 59 05Adm. direktør: Robin FeddernEjere: Jørgen-Erik Witting og Robin FeddernBestyrelse: Jørgen-Erik Witting (formand), Robin Feddern, Boris Nørgaard Kjeldsen, Lars Holst og Uwe Teichert.Regnskab 2017 (2016 i parentes)Nettoomsætning: 847,7 mio. kr. (622,8 mio. kr.)Resultat før skat: 75,8 mio. kr. (58,4 mio. kr.)Egenkapital: 240,7 mio. kr. (206,0 mio. kr.)

- Netop fordi vi ikke på forhånd kan sige, hvordan den del af vores aktiviteter udvikler sig, tager vi ikke munden for fuld med hensyn til udviklingen i 2018 og videre frem, siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

- Men vi regner da med at skabe et pænt overskud også i 2018, det er bare for tidligt endnu at sige, hvorvidt det bliver lige så stort eller større som i 2017, tilføjer han.