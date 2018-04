Et enigt By- og Kulturudvalg afviste tirsdag at tillade opsætning af en stor LED-skærm i Odense SØ. Det glæder Civica-direktør Jens Pilholm.

Makkerparret bag lysreklamen på Fisketorvet, erhvervsmanden René Groth og Lars Overby fra reklamefirmaet Track One, får ikke lov til at udvide forretningen med endnu en LED-skærm i Odense i denne omgang.

Tirsdag besluttede et enigt By- og Kulturudvalg at afvise deres ansøgning om at sætte en cirka 70 kvadratmeter stor reklameskærm op på en gavl på en bygning nær Rosengårdcentret.

Socialdemokratiet, der ikke før mødet ville melde klart ud om sagen, endte med at stemme nej ligesom de øvrige partier. Det oplyser partiets udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir.

- Vi har i den konkrete sag vurderet, at der er en væsentlige risiko for, at beboerne i området vil opleve lysgener. Og hensynet til det har vejet tungere end hensynet til ønsket om at sætte skærmen op, siger han.

Rådmand Jane Jegind siger, at Venstre også vægtede hensynet til mulige gener for de omkringboende højest.

- Vi endte med at sige, at det, at vi ikke kan få en garanti for, at det ikke er til væsentlige gene for beboerne i området, for os er grunden til, at vi siger tak, men nej tak.