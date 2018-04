Vindmøller. Skal vi finde os idet?

Skal vi finde os i, at Sønderborg mellem Helnæs og Als vil plastre Lillebælt til med 20 stk. 250 m. høje (8 x højden på Helnæs Fyr) - alternativt - en skov af 44 stk. 150 m. høje møller?

At borgere udenfor Sønderborg Kommune påduttes visuelle ændringer, lys- og støjproblemer, som heraf kan følge for, at Sønderborg kan få eget CO2-regnskab i nul i 2029?

At møllerne enten bliver så høje, at de kan ses meget langt ind på land, eller at der bliver en skov af møller ud for Helnæs Fyr?

Mit svar er "nej", til trods for, at jeg gerne vil have grøn energi.

Er det nødvendigt med dette projekt for at få CO2-reducering? Samme el kan produceres fra møller, som placeres på havet med stor afstand fra kysterne, hvilket i dag ikke er væsentlig dyrere. Hvorfor så i et snævert indre farvand? - Antageligt for at Sønderborg kan "tage" hele CO2 gevinsten selv! Globalt set udgør CO2reduceringen i Sønderborg forsvindende lidt.

Hvad gør man andre steder? I Sverige opføres ingen kystnære vindmøller. I England, Holland og Tyskland er der krav om, at havvindmøller skal ud på min. 32 km fra kysterne - a.h.t. de visuelle o.a. gener. Bl.a. a.h.t turismen).

Sønderborg står fast med borgmesteren i spidsen. Denne har intet til overs for protester her fra Fyn, og udtaler frejdigt, at "der er så kønt på Fyn, så bare kik den anden vej".