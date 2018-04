ODENSE: "Black Magic Woman" i D-, "When you're Smiling" i G- og "The girl from Ipanima" i F-dur. Er du nogenlunde fortrolig med disse numre på dit instrument, så mød op onsdag den 18. april klokken 10 i Seniorhus Odense. Her møder du Henrik Rasmussen og Mogens Petersen, initiativtagere til skabelsen af et seniorband, der skal spille jazz, blues og rock. Målet er at samle otte til 10 spillemænd og -kvinder, og første gang skal der fastlægges øvetidspunkter. Mere info hos Henrik Rasmussen på 24 65 21 71. (RAS)