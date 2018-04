Tommerup: Aka Lynge på 30 år er spændt. Både på den gode måde, men også på den der måde, hvor man går og har lidt ondt i maven hele tiden. Fra 8. august til 28. september har hun nemlig mulighed for at få sine malerier med på en udstilling ved navn "Worlds Meet Each Other" på Dounan Art Museum i Kina.

- Det er stort. Rigtig stort, siger Aka Lynge der er født og opvokset på Grønland, men flyttede til Danmark for tre år siden. Hun savner ikke som sådan Grønland, men isbjergene, bygderne og de grønlandske sagn fylder hendes malerier. Det har de altid gjort, fortæller hun.

- Grønland er så usandsynlig smuk, siger Aka Lynge, der lige nu går på VUC Lillebælt, men drømmer om at kunne leve af at male. Derfor er den her udstilling også så vigtig for hende.

- Det ville give mig et netværk og mulighdeen for at blive kendt.