Det er nærmest væltet ind med henvendelser, efter at Johannes Larsen Museet i Kerteminde tidligere på året efterlyste værker af Fynbomaleren Christine Swane.

- Vi har med efterlysningen fået kendskab til over 100 nye værker af Christine Swane, både flere af de specifikt efterlyste og derudover en hel masse værker, som vi ikke kendte til i forvejen, siger museets leder, Mette Ladegaard Thøgersen, i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig interessant for os at se, og det er med til at give et endnu bedre kendskab til den alsidige Fynbomaler.

Museet er nu i gang med at udvælge værker til sin kommende, store udstilling "Grøn - modernisten Christine Swane". Den vil, som titlen siger, have fokus på kunstneren som modernist og ikke, som ved tidligere udstillinger, på hendes rolle som kvindelig, naturalistisk kunstner.

Christine Swane var søster til Johannes Larsen og elev af Fritz Syberg, og selv om hendes kunstneriske udgangspunkt var Fynbomaleriet, ændrede hendes udtryk sig markant, da hun i 1910 blev gift med maleren Sigurd Swane og kom i kontakt med den spirende, danske modernisme. Parret blev skilt i 1920, og derefter udviklede hun sin kubistisk påvirkede, flade- og linjebårne stil, som bliver fremhævet på udstillingen.

- Vi glæder os til at åbne en udstilling, hvor vi takket være den meget succesfulde efterlysning har fået mulighed for at vise flere værker af Christine Swane, der aldrig er blevet udstillet før, siger Mette Ladegaard Thøgersen.Udstillingen kan ses fra 19. maj til 9. september.