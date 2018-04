Sikker sejr sender Kølstrup/Rynkeby i serie 1

HÅNDBOLD: Dame serie 2 Kølstrup/Rynkeby-Fjordager 22-12 (11-6).

Håndbolddamerne fra Kølstrup/Rynkeby sikrede sig med en sikker sejr over Fjordager oprykning til serie 1. Kravet inden kampen var en sejr over Fjordager på mindst 4 mål (3 hvis man scorede 16 mål eller mere) for at overhale OH 77 og dermed sikre sig førstepladsen i rækken.

Fra første fløjt tordnede Kølstrup/Rynkebyspillerne frem af banen og satte Fjordager under massivt pres. Det hurtige spil gav mange fejl undervejs, men leverede også varen selv om Fjordager var boldbesiddelse det meste af tiden. Da først usikkerheden i kampens start var væk så kom målene også. Da der var spillet 17 minutter og 30 sekunder blev der scoret til 7-3 og derfra var oprykningen Kølstrup/Rynkebys. Føringen blev øget til 11-3 inden Fjordager fik en opblomstring lige før pausen og fik reduceret til pausestillingen 11-6. Og i starten af 2. halvleg var Fjordager bedst og skabte lidt spænding og sejrens størrelse inden Kølstrup/Rynkeby kom tilbage på rette kurs igen. Og derefter var der ingen tvivl om at oprykningen kom sikkert i hus. Via 20- 9 og 22-10 endte kampen 22-12 og dermed kunne Kølstrup/Rynkebyspillerne bryde ud i jubel og danse en velfortjent sejrsdans. (BEN)