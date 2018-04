Hårslev: Efter at Hårslev Vandværk i en periode har haft problemer med sprøjtemidler i sine boringer, er der nu godt nyt for forbrugerne. På vandværkets ekstraordinære generalforsamling i marts blev det besluttet, at forsøge en sammenlægning med naboerne i Gamby-Hindevad, og nu er der også nikket et endeligt ja til sammenlægningen her.

Tirsdag formiddag mødtes formand for Hårslev Vandværk, Max Hansen, med firmaet der skal stå for rørarbejdet med at forbinde de to vandværker, og allerede inden udgangen af denne uge vil man tage hul på gravearbejdet.

- Vi skal lige have informeret de beboere, hvor der skal graves, og så kan maskinerne gå i jorden onsdag eller torsdag. Folkene er allerede i gang med at markere på vejen, hvor der skal graves, fortæller Max Hansen.

Onsdag skal Nordfyns Kommunes teknik- og miljøafdeling kigge på sammenlægningen, men det forventer han bliver en ren formsag.

- Kommunen er jo også kun interesseret i, at vi hurtigst muligt kan levere rent vand til borgerne, og det her er absolut den hurtigste og mest overkommelige løsning, siger formanden.

Med den hurtige start på gravearbejdet forventer Max Hansen, at planerne om´en officiel overdragelse i slutningen af juni kommer til at holde stik.

- Det vil også passe med, at vi kan lægge alt det økonomiske over til Gamby-Hindevad Vandværk, når vi har modtaget de halvårlige afregninger fra forbrugerne, siger Max Hansen, der fortsætter vandarbejdet som Hårslevs repræsentant i den nye fusionerede bestyrelse.

Et stykke rørledning i retning fra Hårslev mod Bogense bliver liggende, så den på et tidspunkt kan indgå i en eventuelt kommende ringforbindelse.