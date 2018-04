Den fede sydfynske muld er god, men våd, og det forhindrer landmændene i at komme i gang med forårsarbejdet, der allerede er ganske meget forsinket. Så meget, at det risikerer at koste på udbytterne, oplyser planteavlskonsulent i Centrovice.

Sydfyn: Regn, regn, sne og regn igen. Siden efteråret er der næsten ikke gået en dag uden nedbør, og det driller landmændene i disse dage. For de våde marker er ikke til at køre i, mens forårssåningen efterhånden er ved at være rigeligt forsinket. Så meget at det risikerer at koste på udbyttet af høsten, fortæller afdelingschef for Planteavl i landboforeningen Centrovice, Leif Hagelskær. Læs også: Sent og vådt forår: Tonys såmaskine er klar, men det er markerne ikke - Når vi først er inde i april, vil vi gerne have sået så snart som muligt. Og det koster noget på udbyttekontoen, jo længere ind i april, vi kommer, før der er sået, siger Leif Hagelskær. Men mange steder kan landmændene ikke komme i jorden. Og særligt på Sydfyn er jorden mange steder for våd. - Der kan være nogle områder på Fyn, der har været tørt nok til, at man har kunnet så lidt. Men på Sydfyn, hvor der generelt er god jord, og det dermed også tager længere tid om at tørre op, der er der nærmest overhovedet ikke sået noget endnu.

Hold hestene

- Ofte begynder man at færdes i markerne i marts, men det har der ikke været meget af i år, fastslår Leif Hagelskær og peger på det våde vinterhalvår som årsag. Og spørger man Leif Hagelskær, bør landmændene væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for de risikerer at ødelægge mere, end de gavner. - Det har hjulpet rigtig meget, at vi har haft sol og tørvejr nogle dage, men der er jo stadig meget vand, der skal løbe væk, og det bør man vente på. For når jorden er våd, er den meget følsom for tryk fra de store maskiner, der presser jorden sammen. Det gør, at rødderne ikke kan udvikle sig ordentligt, og så gror afgrøderne simpelthen dårligere. Så det er ret vigtigt, at man venter, til jorden er tør nok, siger han og konstaterer: - Og det er det dilemma, som landmændene står i. De skal så så tidligt som muligt, men jorden skal være tjenlig, som vi kalder det.

Fanden på væggen