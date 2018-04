Torben Nielsen har efter den seneste tids ballade i DF Middelfart overvejet sin fremtid som formand for partiets lokalforening. Men ovenpå et bestyrelsesmøde mandag, hvor han oplevede stor opbakning, har han alligevel valgt at blive på posten.

Nordvestfyn: Efter byrådspolitiker Anni Tyrrestrup i sidste uge valgte at forlade DF og blive løsgænger grundet personlige uenigheder med parti- og byrådskollega Steffen Daugaard, har lokalformanden for partiet, Torben Nielsen, rigtig nok overvejet sin politiske fremtid. Men han fortsætter alligevel som formand. Beslutningen skyldes, at han har oplevet stor opbakning fra de tilbageværende DF'ere i Middelfart, da de mødtes mandag til et bestyrelsesmøde. Sagen Kort



Formand for DF i Middelfart, Torben Nielsen, har brugt den seneste uge på at overveje, om han skulle gå som formand, da han ikke har kunnet få parterne til at enes, men efter et bestyrelsesmøde mandag, hvor han oplevede fuld opbakning blandt partiets medlemmer, har han valgt at fortsætte. Byrådspolitiker Anni Tyrrestrup, tidligere lokalformand for DF i Middelfart Anton Pedersen og byrådskandidat Helle Nissen for partiet ved seneste kommunalvalg valgte efter personlige stridigheder i sidste uge at melde sig ud af DF. De mener, at Steffen Daugaard har arbejdet på at rense ud i parti, hvilket de tre ikke har brudt sig om. Men den kritik har Steffen Daugaard stillet sig undrende overfor, idet han ikke mener at have oplevet dårligt samarbejde med Anni Tyrrestrup.Formand for DF i Middelfart, Torben Nielsen, har brugt den seneste uge på at overveje, om han skulle gå som formand, da han ikke har kunnet få parterne til at enes, men efter et bestyrelsesmøde mandag, hvor han oplevede fuld opbakning blandt partiets medlemmer, har han valgt at fortsætte. - Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg har tænkt meget over min rolle efter den seneste tids problemer i partiet, og jeg tager også en del af skylden. Men vi holdt et møde, hvor partisekretær i DF, Poul Lindholm Nielsen, deltog, og han forklarede, at jeg har handlet efter bogen. - Jeg har forsøgt at mæle og holde møder med parterne samt indkaldt til møder, når der var behov for det. Det har bare ikke været nok, og det er jeg ked af. Heldigvis oplevede jeg stor opbakning på mødet i går. Der var bestemt ikke interesse for, at jeg skulle gå som formand, og det har jeg valgt at lytte til. Det er jeg rigtig glad for, forklarer han.

Flere møder

Torben Nielsen anerkender, at det var en spand koldt vand, der ramte ham, da Anni Tyrrestrup valgte at gå og tage flere garvede partimedlemmer med sig. Derfor har den seneste tids uro og personlige uenigheder også fået ham til at øge sit fokus på kommunikationen i partiet - ikke mindst med det eneste tilbageværende byrådsmedlem, Steffen Daugaard. - Vi forsøger at se fremad nu, og en af de ting, vi har ændret, er, at vi har optrappet antallet af møder, så vi får talt sammen løbende. Det forsøgte jeg også tidligere, men det har ikke været nok. Derfor øger vi nu mødeantallet, og vi har også lavet en fast mødedag, forklarer han. Steffen Daugaard er glad for, at Torben Nielsen bliver på posten som formand, og han ser også frem til den øgede mødeaktivitet. - Jeg er rigtig glad. Jeg har ikke følt mig svigtet af partiet, men jeg hilser bestemt flere møder velkommen. Det er godt, at der kommer mere fokus på kommunikation, fortæller han.

Ung organisation