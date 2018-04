Nordfyns Højskole har en finger med ved OL i Japan 2020. Byen Ogata står bag en venskabskontrakt med højskolen for at lære om dansk kultur, hygge og mentalitet.

Harritslev: Når næste OL skydes i gang i Tokyo i 2020 har Nordfyns Højskole en lille rolle i det store maskineri. Byen Ogata skal være værtsby for Danmarks nationalteam for roning, og i den forbindelse har den japanske borgmester kontaktet Nordfyns Højskole.

Ifølge højskolen så har borgmester Mr. Takahashi indgået en venskabskontakt med højskolen for at lære mere om dansk kultur, folkefærd, mentalitet, hygge og alt det der gør os danske. Ogata skal være en god værtsby for den danske delegation og gøre opholdet endnu bedre for roerne.

- Nordfyns Højskole har altid haft stærke forbindelser til Japan. Og efter besøget af Kronprins Naruhito i sommeren 2017 blev vi kendt i Japan, som noget af det essentielle Danmark kan, fortæller Momoyo Jørgensen, der er leder af japanske korte kurser Nordfyns Højskole.

Flere besøg i årets løb

Samarbejdet med Ogata udmønter sig blandt andet i, at byen vil sende flere grupper af unge til Danmark, hvor de skal lære om det, at være dansk. I første omgang kommer borgmesteren Mr. Takahashi, embedsmand Mr. Horanouchi, Ms. Tanaka fra den Japanske Ambassade og Ms. Akiyama, der er guide for gruppen.

De fire japaner ankommer til Nordfyns Højskole 16. april, for at gennemgå plan og aktiviteter for de kommende grupper af besøgende. Under det korte visit skal de blandt andet besøge Anna Trolles skole, en børnehave i Bogense og ældrecentret Vesterbo i Søndersø.

Til august kommer en gruppe unge japanere til højskolen. De skal på homestay hos danske familier og opleve at gå i skole i Danmark. Det bliver også til besøg på et ældrecenter og en børnehave.

I november er forløbet det samme. Blot er det voksne japanere, som kommer til Bogense./EXP