Svendborg: Der mangler folk til at samle penge til forældreløse børn. Det fortæller SOS Børnebyerne, som den 6. maj har landsindsamling, og i Svendborg er der 162 ledige ruter, lyder det i en pressemeddelelse.

Heri forklarer direktør Mads Klæstrup Kristensen, at én indsamler på to-tre timer kan samle 1000 kroner ind til forældreløse og udsatte børn over hele verden. Sidste år stod indsamlingen med 160 ledige ruter, og hjælpeorganisationen er da også vant til at måtte have ubesøge adresser.

- Vi ved af erfaring, at der altid vil være ruter uden en indsamler, men vi håber, så mange danskere som muligt har lyst til at tilmelde sig en rute. Vores arbejde for verdens børn afhænger i høj grad af danskernes engagement, siger Mads Klæstrup Kristensen ifølge pressemeddelelsen.

Ønsker man at blive indsamler, kan man enten tilmelde sig www.sosindsamling.dk eller ringe til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33. Der er også mulighed for at oprette sin egen rute. (catj).