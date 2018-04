Det ligner alt andet end tilfældighedernes spil: Den store fortaler for bevarelsen af Lotzes Have, John Borgkilde, lægger sin altan i tredje sals højde til, når havens endeligt skal dokumenteres.

Forleden blev et 180 graders videokamera sat op på hans altan, der med adresse på Bangs Boder er placeret lige over for den tømte museumshave. Det betyder, at alle interesserede i de kommende tre år kan holde øje med, hvordan det nye museum, Eventyrhuset - Det Nye H.C. Andersens Hus, der er tegnet af den verdenskendte, japanske arkitekt Kengo Kuma, vokser frem på det sted, hvor der tidligere var ænder og skræppeblade. Med ni billeder i timen vil det tilsammen blive en lille film, som for tid og evighed viser matriklens forandring.

Lotzes Have før og nu Apoteker Gustav Lotze, som lægger navn til den have, der snart bulldozes væk fra historien, kom til Odense fra København i 1852. Han boede i byen frem til sin død i 1893. I 30 af årene sad han i byens kommunalbestyrelse, ligesom han var en af idémændene og mæcén bag det senere Fyns Kunstmuseum i Jernbanegade - i 1885.



Lotze købte Løveapoteket på hjørnet af Overgade og Fisketorvet og fik i tilkøb et grønt område mellem Overgade og Bangs Boder med - Lotzes Have.



I haven samlede han lægeurter fra hele verden, men efter hans død voksede haven sig vild, indtil kommunen ved sin overtagelse i 1949 atter fik styr på den. Delt blev den siden, da Thomas B. Thriges Gade skar sig vej gennem kvarteret.



Når det nye museum står klar, er det med et helt nyt haveanlæg oven på det underjordiske museum. Entreprenøren har meddelt, at det ikke er muligt at genbruge nogle af træerne, der vil blive leveret til en lokal trækunstner. Den nye have vil få 45 nye træer - her af vil knapt hver femte med det samme have en højde af fire til syv meter.

At kameraet netop sættes op i forbindelse med John Borgkildes lejlighed skyldes ifølge idémand bag projektet, programmør Rasmus Lorentzen fra firmaet Omnitech, ikke navnet på fordøren, men udelukkende den strategiske placering.

- Til at begynde med overvejede vi at placere kameraet ved Jesus-gavlmaleriet på Nørregades bagside eller i den anden ende af Bangs Boder, men vi fandt ud af, at vi får den bedste kameraplacering herfra. Her er Lotzes Have midt i vinklen, til gengæld får vi en mindre del af ændringerne på den tidligere Thomas B. Thriges Gade med i billedet, siger han.