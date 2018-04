Kloden rundt

Egypten: Egypten deltager til sommerens fodbold-VM i Rusland for første gang i 28 år, og det har Mohammed Nufal ikke tænkt sig at gå glip af. Den 24-årige egypter vil cykle fra Egyptens hovedstad, Kairo, til Rusland og indledte rejsen for et par dage siden, skriver nyhedsbureauet NTB. Cykelturen er 5000 kilometer lang og bringer ham igennem Jordan, Bulgarien, Rumænien, Moldova og Ukraine. Han tager dog en enkelt genvej, når han flyver over Syrien, da cykelturen ville være for farlig i det krigshærgede land. Egypten spiller sin første kamp ved VM den 15. juni. (ritzau)