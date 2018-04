Kloden rundt

Kina: Kinas første kejser har fået sin tud banket flad - altså statuen af ham. Den 19 meter høje bronzeudgave af kejser Qin Shi Huang blev forleden blæst ned af sin piedestal af stærke vindstød i den kinesiske Shandong-provins. Myndighederne fik hurtigt fat i flere kraner til at løfte den seks ton tunge statue, men det stod klart, at den havde fået flere skader, skriver nyhedsbureauet AFP. Statuen af Qin Shi Huang, manden bag Qin-dynastiet og kejser af det forenede Kina fra 221 til 210 før vor tidsregning, blev bygget i 2005 for at tiltrække turister. (ritzau)