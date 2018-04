Langeland: Det er næppe affaldssvinene selv, som søndag den 22. april kommer for at give et nap med, når Danmarks Naturfredningsforening holder landsdækkende indsamling af alt det affald, der ligger hen i naturen og er en tikkende bombe, som skal samles op hurtigst muligt, inden det ryger i maverne på dyr og fugle. Men så kan andre give en hånd for at forhindre dødsfald hos dyrene. - Vi hjælper dyrene ved at samle affaldet op - og til at få nogle bedre naturoplevelser i en ren natur fri for henkastet affald, siger Carsten Friager, næstformand i DN-Langeland, i en pressemeddelelse.

- Det er drønirriterende, og det føles uretfærdigt at samle op efter andre. Derfor giver indsamlingen en vigtig læring til børn, som får en bedre adfærd, tilføjer han.

Man begynder kl. 10.00. Der er tre steder, man kan mødeop: p-pladsen til Tranekær Kirke, Tullebølle Gadekær og i Humble ved p-pladsen over for Spar.

Alle tre steder findes der affaldssække til at samle i fra kl 10.00. Man kan aflevere fyldte sække hele dagen. /EXP