Langeland: Nu går sidste del af renoveringen af Langelandsbroen i gang. Arbejdet løber frem til slutningen af 2019 og får konsekvenser for trafikanterne fra torsdag den 12. april. Det oplyser Vejdirektoratet.

Her begynder entreprenøren nemlig at oprette selve byggepladsen, som blandt andet tæller broens sydgående gang- og cykelareal. Det betyder, at cyklister og fodgængere fra torsdag og indtil hele renoveringen er gennemført i slut-2019 vil blive henvist til den modsatte side.

Arbejdet vil i første omgang foregå i den vestlige del af broen på Siøsundsiden og flyttes derefter i etaper hen over broen. Der vil i perioder under reparationsarbejdet være lysregulering på broen, men arbejdet forventes ikke at give større gener for trafikanter på broen.

For at mindske omfanget af de reparationsarbejder, som vil genere trafikken, vil arbejdet nemlig hovedsageligt foregå fra ophængte stilladser på undersiden af brodækket. En del af arbejdet gennemføres desuden inde i selve brokassen.

- Det betyder, at selvom man ikke umiddelbart kan se det, når man kører over broen, så bliver der arbejdet. Arbejdet foregår bare "indefra", siger Andrew Crone-Langkjær, som er kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet.

Arbejdet omfatter blandt andet katodisk beskyttelse af broens armering og reparation af broens beton.