Tirsdag den 10. april var anden retsdag i ankesagen mod den drabsdømte Alexander Ulmer Jensen, der er idømt fængel på livstid for at have dræbt sin gravide ekskæreste og dennes nye kæreste i Snøde. Han vil have nedsat sin livstidsstraf og fik tirsdag mulighed for at komme med sin udlægning af dobbeltdrabene.