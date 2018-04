Den høje aktivitet på sommerhusmarkedet er kommet for at blive, det vurderer ejendomsmæglerkæden Nybolig.

- Flere steder i landet melder vores sommerhusmæglere om decideret mangel på sommerhuse. Hvor vi for blot få år tilbage manglede købere, er billedet nu for alvor vendt, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

Nybolig oplyser, at sommerhuse går som varmt brød, og det gælder over hele landet, hvor Nyboligs afdelinger melder om mangel på nye sommerhuse til salg.

- Når det går godt, bliver der heldigvis råd til at foretage flere privatøkonomiske dispositioner som for eksempel at købe familiens anden bolig, som er sommerhuset, som et stigende antal danskere nu vælger, siger Thomas Hovgaard.

Han mener, at udviklingen vil fortsætte et godt stykke tid endnu.

- Selvom renterne vil stige, er der bred enighed om, at de fortsat vil være lave, og med relativ høj beskæftigelse tror vi, at endnu flere vil tage springet og blive sommerhusejere i hvert fald et par år endnu, forklarer han.