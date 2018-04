Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Fonden mener, at det er positivt, at danske feriehuse i stigende grad udnyttes i ydersæsonen, da det skaber mere liv og omsætning. Men væksten flader ud, og det skyldes til dels et stigende pres på kapaciteten, oplyser fonden.

Ifølge Dansk Kyst- og Naturturisme er disse årlige tal en vigtig indikator for, hvordan udviklingen går. Feriehusturismen er nemlig en helt afgørende faktor for kyst- og naturturismens succes.

Danmarks Statistik har netop udsendt de nyeste tal for overnatning i feriehuse i Danmark. Tallene gælder for 2017, og alt tyder på, at det har været et rigtig godt år.

Det samlede tal for overnatninger i feriehuse i Danmark steg med i alt 3,3 procent fra 2016 til 2017.

Stigningen kan især aflæses i tallene for tyske overnatninger, som er det største marked for de danske feriehusudlejere. I 2016 var der 7,8 procent flere tyske overnatninger end i 2015. Og fra 2016 til 2017 steg tallet yderligere med 2,4 procent.

Direktøren hos Dansk Kyst- og Naturturisme peger særligt på to store udfordringer i dansk turisme.

Den ene er antallet af feriehuse, som ikke vokser så hurtigt, som antallet af turister, som gerne vil holde ferie i Danmark, gør. Den anden udfordring er konkurrencen fra andre feriemål. I alt steg antallet af udlejede husuger fra 2016 til 2017 med 3,9 procent, og antallet af lejemål steg også med 3,9 procent.

- I forhold til kapaciteten arbejder vi på en række fronter for, at vi får det rette grundlag for den fortsatte vækst. Det kan til dels gøres ved at skaffe flere attraktive sommerhuse til udlejning, men også ved at udvikle og skabe gunstige vilkår for andre, feriehuslignende overnatningstyper, siger Jens Hausted.

- Endelig arbejder vi på at øge brugen af feriehusene i andre sæsoner end sommersæsonen, og her kan heldigvis aflæses en positiv tendens i tallene, uddyber han.

Jens Hausted henviser til, at de nye tal fra Danmarks Statistik viser en betydelig stigning i antallet af turisters overnatninger uden for højsæsonen. Det er en tendens, som har kunnet aflæses over de seneste år, idet der har været flere overnatninger i den såkaldte 'skuldersæson' siden 2013.

I 2017 var der specifikt fremgang på tallene over feriehusovernatningerne i månederne juni, september og november, og det er her, at væksten er blevet hentet. Højsæsonen i 2017 var nemlig stort set identisk med højsæsonen i 2016.