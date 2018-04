Fra den 7. februar 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Kontorchef i Valdal Advokatfirma v/Advokat Niels E. Valdal Ilona Elisabeth Henriksen, Ølstykke. Manager i BEUMER Group A/S Jan Piilgaard Torstved, Knebel. Farmakonom på Kolding Løve Apotek Jytte Madsen, Kolding. Chefkonsulent i Einar Kornerup A/S Mogens Juul Sørensen, Værløse. Den kongelige belønningsmedalje: Fhv. Key Account Manager i B8 A/S Benny Kellstrøm Olufsen, Charlottenlund. Fhv. konsulent i Finansiel Stabilitet Birte Rosenquist, Dragør. Kunderådgiver i Sparekassen Kronjylland Carsten Jensen, Randers SV. Fhv. teknisk tegner i Foldagers Tegnestue Dorthe Obbekjær Henriksen, Ry. Produktionsassistent i Egetæpper A/S Hugo Ingemann Jensen, Herning. Farmakonom på Vejle Løve Apotek Jenny Haastrup Sonnenburg, Børkop. Fhv. lastbilmekaniker i Scania Danmark A/S Jørgen Hansen, Aarup. Fhv. specialarbejder i GKN Wheels Nagbøl A/S Knud Kristen Larsen, Brørup. Salgskonsulent i Hajo Tool A/S Søren Gjørup Bünger Overgaard, Vejle. Salgsassistent i Virklund Sport A/S Ulla Kragelund, Silkeborg. /ritzau/