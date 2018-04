Åbyskov: Der er dukketeater om at flyve ud af vinduet og på eventyr i Åbyskov fredag.

Her optræder Falcon og Co Dukketeater nemlig med en historie om Falcon, Alfie og Elf, som flyver, når læreren snakker, lyder det i en pressemeddelelse. Dukketeatret opstod i kølvandt på lockout, regeringsindgreb og skolereform i 2013, og udover at se et stykke kan man også lave sin egen dukke og måske lave sin egen forestilling med andre dukker.

Det hele foregår på Drømmegården på Dalmosevej 1 i Åbyskov, og selvom det er gratis, beder arrangørerne dels om at melde sin ankomst på forhånd på grund af begrænset plads, dels om at donere cirka 50 kroner til materialer. Begge dele foregår på telefon 20 23 35 99. (catj)