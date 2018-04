- Vi har 30 haner i alt, hvoraf vi har øremærket de fem til at mindre bryggerier. Vi vil gerne præsentere bryggerier, der har en historie, og som også gerne repræsenterer smagen af noget Udkantsdanmark. Det giver noget liv, at der er noget, man ellers ikke kan smage andre steder, og der passer Rise Bryggeri perfekt til vores ønsker, fortæller partner i Dorf Christoffer Koch.

- Det betyder rigtig meget for os at have fået en fod indenfor i København. Takket være vores sælger har vi været rimeligt godt repræsenteret i haner rundt om på Fyn og Jylland, men vi har længe gerne villet til København med vores øl, fortæller bryggeridirektør Janni Bidstrup.

Janni Bidstrup fortæller, at man allerede kan få slukket tørsten i Rise-bryg et enkelt sted i hovedstaden, nemlig på Arrebo Nørrebro, men at det lille bryggeris valnøddeøl nu er kommet på hane i den indre by er et stort skridt fremad, siger hun.

- Det er en fin mulighed for, at flere kan opdage os, og det at komme i hanerne på caféer og restauranter er samtidig også blevet nemmere for os, efter vi er gået fra stålfustage, der altid skulle sendes retur til os, til engangsfustager, forklarer Janni Bidstrup.