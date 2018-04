Ollerup: Der skal være noget for alle aldre, når der er demokratifestival i Ollerup 5. juni.

Det er en af grundene til, at Jakob Ringgaard, skoleleder på Ollerup Friskole og medarrangør af den årligt tilbagevendende festival, er særligt glad for at kunne annoncere, at freestyle-rapperen Per Vers bliver en del af årets program.

- Jeg synes, det passer godt ind i det, vi vil med demokratifestivalen. Vi vil gerne have underholdning med seriøsitet i, og vi vil gerne engagere børn og unge i de fællesskaber, de bliver en del af, og Per Vers har noget på hjerte og vil noget med det, han arbejder med. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når man sætter ham ind i rammerne af en demokratifestival, siger Jakob Ringgaard.

Per Vers, der er hædret med Dan Túrell-medaljen for sit arbejde med det danske sprog, er kendt for sin improvisations-rap, hvor han omsætter input og indtryk til rimende rap. Og det er netop det, han skal, når han kommer til Ollerup, hvor udgangspunktet for hans halve time lange show bliver materiale fra publikum.

Titlen som hovednavn for fejringen af demokratiet på grundlovsdag må han dog dele med landets politiske overhoved. Efter forlydender om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville lægge vejen forbi Ollerup på grundlovsdag, er det nu officielt, at det bliver statsministeren, der bliver hovedgrundlovstaler.

Desuden vil man på programmet finde borgmester Bo Hansen (S), folketingsmedlem Pernille Skipper (EL), journalist Steffen Jensen, pop-up-mediet StemRne og en række underholdningsindslag med musik og sang.

Alt i alt tegner det til at blive endnu en festlig fejring af demokratiet, mener Jakob Ringgaard.

- Jeg synes, det er et super godt sammensat program, hvor børn, unge og voksne kan samles og fejre demokratiet ved en gratis festival, siger han.

Udover Ollerup Friskole arrangeres festivalen af Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Ollerup Efterskole og Den frie Lærerskole i Ollerup.