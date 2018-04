Gummerup: Vestfyns Hjemstavnsforening kalder for anden gang til familieaften med spisning og hygge torsdag 26. april klokken 18 i den gamle landmålergård, Klaregade 23 i Gummerup.

Menuen er oksekød med peberrodssovs, citronfromage og kaffe med småkager. Derefter er der mulighed for en svingom, både for børn og voksne. Drikkelse kan købes. Prisen for deltagelse er 75 kr., børn under 15 år 30 kr. Tilmelding senest onsdag 25. april mellem klokken 18 og klokken 20 til Lise Hansen - tlf. 51 34 70 17.

Hjemstavnsforeningen kunne melde udsolgt til den første familieaften i februar./EXP