Boligsalg

Fredericia: - Spørgelysten var stor, stemningen god og der kom mange nye tanker på banen, som vi skal arbejde videre med fremover, lyder det fra ejendomsmægler Rasmus Rüsz fra Danbolig, der den 9. april stod bag det første lanceringsmøde for andelsboliger Bådhusene i Sdr. Voldgade-kvarteret.

Lanceringsmødet fungerer som et informationsmøde for dem, der er interesserede i at købe en af de 15 andelsboliger, der netop er blevet sat til salg i Bådhusene. 25 potentielle købere var mødt op, og endnu 100 står på ventelisten til kommende lanceringsmøder.

- Vi har planlagt at afholde fire yderligere lanceringsmøder, så alle de, der står på ventelisten, også kan få muligheden for at deltage, fortæller Rasmus Rüsz.

Møderne bliver afholdt med cirka 14 dages mellemrum, men går man i købstanker, er der, ifølge ejendomsmægleren, ingen grund til at vente så længe.

- Der er ingen grund til at vente til næste lanceringsmøde, hvis man er interesseret i at købe - så risikerer man, at den lejlighed, man havde udset sig, allerede er solgt. I stedet kan man møde op i Bådhusene, hvor vi holder åbent hus hver søndag, eller simpelthen bare ringe direkte til mig, fortæller han.