Klassisk: Det er far og datter, som søndag 15.april er musikerne i Kammermusik Odenses sidste koncert i denne sæson: Benedikte Damgaard på violin og John Damgaard ved pianoet spiller "Sonate i F-dur KV 376" af Wolfgang Amadeus Mozart, "Sonate nr.3 i c-mol op.45" af Edvard Grieg samt "Sonate i Es-dur op.18" af Richard Strauss.

Benedikte Damgaard er uddannet på Det Kgl.Musikkonservatorium, og som solist og medlem af Copenhagen Piano Quartet er hun i samspil med pianisterne Emil Gryesten og John Damgaard. Sidstnævnte - hendes far - har udover en dansk karriere, som blandt andet omfatter et professorat ved Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus, undervist i Tokyo og Melbourne og turneret over det meste af verden - hovedsageligt med et klassisk, romantisk repertoire.

Koncerten finder sted i Odense Valgmenighed kl. 15.