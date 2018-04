På Egeskov knokles der i år ekstra hårdt for at blive klar til sæsonstart 27. april. Det våde 2017 og den lange vinter har nemlig forsinket arbejdet.

Egeskov: 2017 var et ualmindeligt vådt år, og det mærker slotsgartner på Egeskov Slot, Peter Bonde Poulsen, her kun et par uger før sæsonstart. Kombineret med en lang vinter, der varede helt til påske, har det gjort, at slotsgartneren og hans 10 medarbejdere i år har ekstra travlt.

- Det er faktisk ikke vinteren, men det våde år, vi havde sidste år, der er værst, siger Peter Bonde Poulsen og peger på, at jorden stadig er så våd, at det er vanskeligt at så, plante og grave.

Egeskovs haver Egeskov er kendt vidt og bredt for sin flotte park og er udnævnt til et af de 50 smukkeste steder i Europa.Siden 1962 har publikum haft adgang til Egeskovs haver. Det var grevinde Nonni Ahlefeldt-Laurvig-Billes idé.



Slotsgartner Peter Bonde Poulsen har haft ansvaret for Egeskovs have i 23 år. Før det var han på Fredensborg Slot i en tilsvarende stilling. Hans far var i øvrigt slotsgartner og ansvarlig for Dronning Ingrids have i Fredensborg.



Egeskov Slot åbner for sæsonen 27. april.



Kilde: Egeskov Slot

Over alt i parken er der gang i gravemaskiner og haveredskaber. Medarbejderne er et fasttømret hold, alderen spænder fra 22 til 73 år, og alle ved, at der skal knokles ekstra hårdt, og at det ikke er nu, man beder om en fridag.

- Vi har mange opgaver, hvor det er på et hængende hår, vi når dem.

Men når de ikke alt, er det også o.k.

- For mig er det vigtigt, at her er rent og pænt, og at vi er godt i gang med de ting, vi skal lave.

“ Naturen - Moder Jord - må også gerne bestemme. Og publikum kommer til at se en have i fuldt forårsflor Peter Bonde Poulsen, slotsgartner på Egeskov Slot

- Det handler om at have tålmodighed, så man ikke gør noget, der skader mere end det gavner, siger slotsgartneren, der krydser fingre for nogle tørre uger med sol og vestenvind, så vandet i jorden kan nå at sætte sig.