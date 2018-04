Ole Wej Petersen (S) har tirsdag været borgmester på Ærø i 100 dage. Hans kolleger roser ham for hans energi og grundighed, men siger samtidig, at han er for forsigtig, når det handler om at bruge penge. Han erkender, at han godt kan være overforsigtig, men hellere være fedtet og samtidig vide, at man har en god økonomi.