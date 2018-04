Laura Lindahl (LA) giver i sin blog den 9. april udtryk for, at au pair-ordningen er en hjælpende hånd til travle børnefamilier.

Det er den da utvivlsomt, men den er samtidig billig arbejdskraft for de mange velbjærgede familier, der sagtens kunne betale for dansk arbejdskraft til at hjælpe til med husholdningen i dagligdagen. Overalt i Danmark er der samtidig jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er ramt af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, og som hellere end gerne vil optjene timer til fuld kontanthjælp igen. Hvor bliver henvendelserne af til jobcentrene?

Økonomisk velstillede mennesker har i dén grad optimale muligheder for at betale sig fra nogle af dagligdagens trivialiteter som rengøring og husholdning, og dét er da helt i orden, såfremt de ellers betaler, hvad det koster for at slippe for disse pligter. Men ikke via au pair-ordningen.

Jeg finder det bemærkelsesværdigt, ja direkte usympatisk, at mennesker, der har økonomi til det, skal finde tjenestefolk udenfor Danmark for at få billigst mulig arbejdskraft til hjælp i dagligdagen. Men det er da tankevækkende, at de mest velbjærgede borgere i Danmark henter arbejdskraft til huslige gøremål fra bl.a. Filippinerne. Mange af de familier, der benytter sig af au pair-ordningen, er, vil jeg vove at påstå, også nogle af dem, der mener, det har været en rigtig god idé at indføre både kontanthjælpsloft og 225 timers reglen og er fortalere for flere sanktioner mod kontanthjælpsmodtagere.

Lad os få au pair-ordningen afskaffet så hurtigt som muligt, og lad de rige betale dét, det koster at være fri for rengøring mv.. En afskaffelse af denne ordning kan medvirke til at skabe arbejdspladser for ledige i Danmark samtidig med, at de mange au pairs ikke skal lade sig udnytte på nogen som helst måder af velstående familier i Danmark.