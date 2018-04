Indsamling

Lene Nielsen vil hjælpe børn i nød, og hun vil gerne have din hjælp også

Lene Nielsen, indehaver af klinikken Syddansk Zoneterapi, akupunktur, fys.massage og nervereflekssologi på Flittig Lise Vej 114, er en kvinde med hjertet på det rette sted, når det gælder om at hjælper børn i hele verden. Faktisk blev Lene så rørt under dette interview, at hun måtte tørre tårer væk under øjnene. Lene brænder for at hjælpe børn, der lever i nød og elendighed. Syddansk Zoneterapi Syddansk Zoneterapi, akupunktur, fys.massage og nervereflekssologiIndehaver: Lene Nielsen



20 års jubilæum



Indsamling via hendes facebookside: Syddansk Zoneterapi Via hendes facebookside Syddansk Zoneterapi finder du et link til Unicef Børn i nød. Via dette link kan du hjælpe Lene med at nå hendes mål om at indsamle 30.000 kroner til Børn i nød.

Vil indsamle 30.000 kroner

- Jeg har sat mig for, at jeg vil indsamle 30.000 kroner til Unicef Børn i nød inden den 1. januar 2019. Indtil nu har jeg samlet knap 15.000 kroner ind via donationer fra betænksomme mennesker og via salg af gavekort til min klinik Syddansk Zoneterapi, akupunktur, fys.massage og nervereflekssologi, fortæller Lene Nielsen. - Søndag den 15. april kl. 15-17.30 gør jeg et nyt forsøg på at samle penge ind. Det sker blandt andet ved, at jeg ruller en 20 meter lang, rød løber ud. Langs den placerer jeg 500 Cape Primroser, som jeg vil sælge. En blomst koster 30 kroner, og fire styk koster 100 kroner. Overskuddet går til Unicef Børn i Nød. Ligeledes kan man købe gavekort til klinikken. De har en værdi á 750 kroner. Jeg sælger dem for 375 kroner. Og alle pengene for dette salg går til min indsamling.

Salg af blomster og gavekort

Udover salg af blomster og gavekort bliver det samtidig også en festlig dag. For samme dag fejrer Lene Nielsen sin kliniks 20 års jubilæum med blandt andet livemusik. - Jeg håber, det bliver en festlig dag, som folk vil komme og fejrer med mig, siger Lene Nielsen. - Og selvfølgelig håber jeg, at dem der kommer, har lyst til at hjælpe mig med indsamlingen til Unicef Børn i nød. Jeg har kun godt at sige om Unicefs arbejde. Jeg var selv nede og besøge et af deres projekter, som ligger i byen Phnom Peng i Cambodja. Her har jeg igennem min virksomhed et faderbarn. - I januar 2018 rejste jeg dertil, og jeg blev meget glad men også meget overrasket over at se, hvor velfungerende SOS Børnebyen var. Børnene så glade ud, og jeg rejste hjem med en god følelse af, at de penge jeg giver, for at børn skal have det godt, rent faktisk bliver brugt på at børn får det virkelig godt, siger Lene Nielsen.

Verdens børn er vores børn