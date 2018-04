To klasser fra Ørstedskolen i vinderrollen til fynsk mobilfilmkonkurrence.

Rudkøbing: Det blev en udbytterig omgang forleden for Ørstedskolen, da der i biografkomplekset Scala Svendborg blev holdt gallafinale i mobilfilmkonkurrencen for skoleelever på Fyn, Edit24. I hele to kategorier vandt klasser fra skolen.

Den ene var med en engelsksproget betegnelse - "Nana's special prize for outstanding produktion design". Her strøg Ørstedskolens 4.A til tops. Filmholdet bestod af Rasmus, Mathilde, Aviaya og Frida, som medarrangørerne - Kulturregion Fyn - i en pressemeddelelse kun har forsynet med fornavne.

- Et helt vildt fedt design, der bringer os vidt omkring alle mulige fantastiske steder. Sjov humor, og I har givet plads til jeres fantasi - med fodbold fans og spøgelser. Virkelig flot titelsekvens. Gode lyde. Skift i ansigtsudtryk. Kombinationen af jeres tegninger og collagestilen ser fantastisk ud og sender tankerne hen på cobra-kunst, hedder det i juryens begrundelse.

Filmen kan ses på: https://edit24.dk/ballonmanden/.

6.A fra Ørstedskolen sejrede i temaet "Forskel" med "Bedre held næste gang". Filmholdet bestod af Ellen, Philip, Ronja og Bjarke.

- Filmen formår virkelig at tage temaet til sig. Gruppen har fundet en enkel historie, der er nem at forstå, og gennem hele processen har de husket på det tema, de har valgt. Filmen viser tydeligt den forskel, der kan være mellem mennesker, og derfor fortjener den at vinde, begrunder juryen.

Se filmen på: https://edit24.dk/bedre-held-naeste-gang/.

I alt 17 klasser deltog i gallafinalen. /EXP