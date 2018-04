- Det er meget fornemt at få foræret en drejebog med indhold til alle møderne. Jeg har været vant til at skulle prøve mig frem, men her er det hele klar på forhånd, siger hun.

Nynne Bernstorff Rankløve har meldt sig under fanerne hos Talentspejderne. Hun vil godt være med til at hjælpe en ung videre i uddannelse.

Og med sin erfaring har Nynne Bernstorff Rankløve en klar formodning om, at Talentspejdernes program har en effekt.

- Forløbet handler ikke kun om at håndtere den unge og den situation, som personen er i lige nu. Der bliver set på hele billedet, og jeg ved af erfaring, at det er det, der skal til, siger hun.

- Man skal se på, om de får spist, om de får sovet, og om de har fritidsinteresser. Hvis man ser isoleret på problemet, vil en forandring ikke være vedvarende, fordi de kommer til at mangle værktøjer.

Også det, at forløbet kører over længere tid, er en fordel, mener den kommende unge-mentor.

- Det er 24 møder, hvor der er mulighed for, at vi kan arbejde sammen, og jeg har en klar fornemmelse af, at det er et forløb, der er langt nok til, at jeg vil komme til se en forandring, siger Nynne Bernstorff Rankløve.

- For mig personligt er det en gave at få lov til at arbejde med en ung, som forhåbentlig får noget ud af forløbet, og som kommer til opleve en positiv forandring. Det er det hele værd at komme til at følge den udvikling.