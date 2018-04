Det er højsæson for de store fodboldkampe på TV. Tirsdag aften mødtes de to engelske giganter Liverpool og Manchester City i kampen om en plads i semifinalen i verdens største klubturnering, Champions League, hvor også Real Madrid onsdag kan tage det sidste skridt ind i den afgørende fase.

Alverdens TV-seere, også i Danmark, ser med, når Ronaldo, Messi og de andre dyre drenge viser deres kunnen med den lille runde. Men hvad man også ser i massiv grad, når man sidder bænket i sofaen, er en bunke reklamer for store spillefirmaer. Siden liberaliseringen af spillelovgivningen i 2012 har de udenlandske spillefirmaer gjort deres indtog på det danske marked, og en hoben dyre, glittede reklamer spilles igen og igen i optaktsprogammets pauser og imellem halvlegene. Med småt nederst i skærmen står "Tilladelse fra Spillemyndigheden", "Regler og vilkår gælder", "Min. 18 år" - og så er der en henvisning til www.ludomani.dk.

“ Brian Laudrup, Pilou Asbæk og Peter Schmeichel klarer sig nok uden den millionhyre, spillefirmaerne tilbyder.

Hvor uetisk kan det blive? På den ene side lokker spillefirmaerne med bonusser, fællesskab og hurtige penge personificeret ved kendte ansigter. På den anden side fortæller de, at man kan søge hjælp hos Center for Ludomani, hvis man udvikler problemer med spil. Skulle en fristet sjæl rent faktisk besøge hjemmesiden, kan han blandt andet læse, at centret i gennemsnit behandler 700 mennesker om året mod ludomani, at 125.000 danskere over 18 år i varierende grad har problemer med pengespil, og at 10.000 danskere over 18 år er ludomane.

Det er et problem, og det er stigende. Ifølge en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, fra 2016 er antallet af danskere mellem 18 og 74 år med en "risikabel spilleadfærd" steget fra 98.000 i 2005 til 125.000 i 2016. Og det kan have store personlige konsekvenser: Ensomhed, fordi man skjuler sit problem og dermed isolerer sig, depression, kriminalitet, selvmordstanker og andre typer misbrug.

Personer med spilleproblemer påvirkes mere af reklamer for pengespil end spillere uden spilleproblemer, skriver Center for Ludomani. Det siger næsten sig selv, men netop derfor er der brug for at regulere markedet for at dæmme op for, at flere kommer i uføre. I en kronik i avisen Danmark tirsdag foreslår skatteordførerne Jesper Petersen (S) og Dennis Flydtkjær (DF) blandt andet en markant begrænsning af spillebonusserne.

Godt forslag, men man bør gå endnu videre. Den australske regering har netop vedtaget en lov, der forbyder spillereklamer i dagtimerne for at beskytte børn og unge. Og hvorfor ikke forbyde spillereklamer med kendte, som unge ser op til, sådan som Center for Ludomani har foreslået? Brian Laudrup, Pilou Asbæk og Peter Schmeichel klarer sig nok uden den millionhyre, spillefirmaerne tilbyder.

Og hvis man kan forbyde TV-reklamer for tobak, kan man vel også forbyde reklamer for online-spil. Hvis man kan redde unge mennesker fra at ende i årelange spilleproblemer, skal man gå så langt som overhovedet muligt.