erhverv

I analysen kigger man på tal fra Danmarks Statistik. Her måler man "arbejdsproduktiviteten", det vil sige, hvor meget værdi, man skaber for hver arbejdstime.

Sådan måles kommunerne I undersøgelsen måles kommunernes "arbejdsproduktivitet" for den samlede økonomi.Her beregnes bruttoværditilvæksten (BVT) pr. arbejdstime. Med andre ord: Hvor meget værdien skaber man i hver arbejdstime. Undersøgelsen tager ikke højde for, at der eksempelvis er investeret i maskiner, som kan øge produktiviteten. Bag undersøgelsen, hvor Fredericia er nummer ti i landet, står Momentum, som er et nyhedsbrev fra Kommunernes Landsforening. Kilde: Momentum

Det viser en analyse fra nyhedsbrevet Momentum, som udgives af Kommunernes Landsforening. Her kan man se en rangliste over alle kommuner i landet, og Fredericia ligger 17 procent over landsgennemsnittet, når det handler om produktivitet.

Her ligger Fredericia på en 10. plads i Danmark, og i Region Syddanmark er kommunen nummer to efter Billund.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer fra Business Fredericia glæder sig over undersøgelsen, som han også nikker genkendende til.

- Fredericia er en udpræget erhvervskommune, og man har siden 2000 gjort meget for at skabe en god erhvervsudvikling i eksempelvis DanmarkC og Taulov Transport Center, siger han.

Han peger på Fredericias placering som en god mulighed for at tiltrække de produktive virksomheder. Det er ofte virksomheder, der har haft store investeringer i maskiner i produktionen. Så kan man skabe stor værdi for hver arbejdstime.

- Virksomheder som for eksempel Carlsberg, Shell, Arla og Ball har en høj produktivitet. De har også behov for at få transporteret deres varer på en nem måde, og her har Fredericia en unik placering, siger Kristian Bendix Drejer.

Han noterer sig, at Fredericia generelt bevæger sig opad i de flere forskellige ranglister, når kommuner sammenlignes. Det gælder for eksempel salg af erhvervsjord, tiltrækning af nye virksomheder, befolkningstilvækst og gennemsnitsindkomster.

- Det er godt for Fredericia at ligge højt på den liste, for det viser, at Fredericia er med til at skabe vækst til samfundet. Det viser, at vi har gode og sunde virksomheder. Fredericia er jo i gang med udvikle sig til en moderne by, hvor teater i verdensklasse går hånd i hånd med erhvervslivet. Vi skaber mange arbejdspladser, så der sker noget i Fredericia, og vi rykker os opad i de forskellige analyser, siger Kristian Bendix Drejer.