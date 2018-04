Jakob Højer Kristensen, chefbiolog og cheftræner ved Fjord&Bælt, forstår ikke kritikken af det arbejde, der udføres i centret. Han undrer sig over, at "De Vilde Marsvin" med deres fokus på beskyttelse af vilde hvaler ikke kan se, at det præcis også er det, der er Fjord&Bælts mål.

- Beskyttelse af dyr kræver, at man forstår dem. Hvordan kan vi beskytte marsvin mod støj, hvis vi ikke ved, hvad de kan høre?

De vilde Delfiner mener, at I mere og mere ligner et "Seaworld". De ønsker, at I i stedet bliver en redningsstation for havpattedyr, sådan som det oprindeligt var planen.

- Det har aldrig været planen, at Fjord&Bælt skulle være et redningscenter for havpattedyr. Formålet var fra start det samme som nu: At holde marsvin for at studere dem så vi bedre kan beskytte dem i naturen samt at formidle bredt om arten. I forhold til et "redningscenter" er dette noget som udelukkende håndteres af Miljøministeriet og Naturstyrelsen. Der er fra myndigheds side lavet en beredskabsplan for strandede havpattedyr, og politikken i Danmark er, at strandede syge havpattedyr aflives.

De mener heller ikke, at man kan eller bør blande forskning og formidling.

Den holdning forstår jeg slet ikke. Fjord&Bælt er jo et glimrende eksempel på, at det med fordel kan kombineres. De seneste otte år er der kommet mere end 30 videnskabelige publikationer, der enten direkte eller indirekte involverer vores dyr. Og marsvinet Eigil er jo nærmest bygget ind i den tyske miljølovgivning. Han lagde ører til tyske studier i, hvor følsomme marsvin er overfor støj. Resultatet af forskningen bliver direkte brugt at de tyske myndigheder for at sikre, at bygningsarbejde i havet ikke påvirker vilde marsvin negativt.

På Fjord&Bælt mener vi tværtimod, at det er vigtigt at have formidlingsdelen med, så forskningsresultaterne kan blive delt med alle de mennesker, der besøger centret.

Man kan ikke anvende dyr i fangenskab til forskning, siger De Vilde Delfiner.

Det er faktuelt forkert. Virkeligheden er, at nogle ting kun kan studeres i naturen, og noget kun kan studeres via hold af dyr. Og så er der en lang række studier, hvor hold af dyr gør, at man senere kan gennemføre studier på vilde dyr, som ellers ikke havde været mulige. Et eksempel på dette fra Fjord&Bælt er studiet af marsvins hjerteslag. Vi har sammen med Aarhus Universitet via vores dyrehold kunne udvikle en pulsmåler til at sætte på marsvin. På Fjord&Bælt har vi brugt den til at studere, hvordan marsvinene styrer deres hjerteslag, når de dykker. Det samme udstyr kan forskerne så bruge nu til at undersøge, om vilde marsvins puls bliver påvirket, når de tilfældigvis udsættes for støj og måske bliver stressede.