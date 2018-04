Medlemmer af foreningen De Vilde Delfiner har bebudet, at de den 12. maj vil demonstrere foran Fjord&Bælt i Kerteminde som et led i den verdensomspændende "Empty The Tanks Worldwide Event".

Kerteminde: Normalt er det glade og positive historier, der kommer i forbindelse med Fjord&Bælt i Kerteminde. Men det er ikke alle, der er begejstrede for centret, der er hjem for marsvin og gråsæler, og den 12. maj vil der foran centret blive en demonstration med det formål at få dyrene befriet. Dyrene tæller i øjeblikket kun et enkelt marsvin samt nogle gråsæler. Foreningen "De Vilde Delfiner" er grundlagt i oktober 2000 af Flemming Larsen, der bor på Læsø.



Foreningen har en hjemmeside og har desuden deres egen profil på Facebook.



"De Vilde Delfiners" formål er at varetage delfinernes og hvalernes interesse - beskytte og bevare dem, inden det er for sent samt at befri alle fangne delfiner og hvaler i hele verden, at udbrede viden og forståelse for delfinerne og hvalerne, at de får samme rettigheder som os mennesker, at få havene forurenings frit, at alle får viden om, hvordan man takler en stranding på den mest forsvarlig måde, at udbrede viden og forståelse om marsvinet hjemme. Demonstrationen bliver et led i en verdensomspændende aktion med titlen "Empty The Tanks Worldwide Event" - altså tøm tankene for havpattedyr alle de steder i verden, hvor de holdes i fangenskab af den ene eller den anden grund.

Ingen videnskabelig værdi

Det er organisationen "De Vilde Delfiner," der står bag demonstrationen i Kerteminde. - Vi er af nogle lokale borgere blevet opfordret til at lave en kampagne imod Fjord&Bælt, og det har vi sagt ja til, skriver grundlæggeren af foreningen, Flemming Larsen, Læsø, i det brev, han har sendt til Kerteminde Kommune for at anmelde demonstrationen. Fjord og Bælt har siden etableringen i 1997 været et kombineret forsknings- og formidlingssted. At centret også skal formidle, er baggrunden for, at folk mod betaling kan komme ind i centret og se dyrene. De Vilde Marsvin mener bare ikke, at hverken forskning eller formidling er i orden. - Forskning hverken kan eller skal forenes med udstilling, og Fjord&Bælt har på det sidste mere og mere udviklet sig til et "Seaworld" eller et delfinarium, skriver Flemming Larsen. Han er heller ikke så imponeret af den forskning, der foregår i Fjord&Bælt. - Det er mange år siden, man gik bort fra at tro, at man kan bruge forskning i fangenskab til anvendt bevarelse af arter, da dyr i fangenskab ændrer deres adfærd radikalt. Hold af marsvin i Fjord&Bælt har derfor efter vores opfattelse ingen videnskabelig værdi, skriver han.

Befri dyrene

- Vores mål er at få Fjord&Bælt til at blive et redningscenter for havpattedyr, som det oprindeligt var planlagt. Det skal kun være en plejestation, hvor skadede havpattedyr i en kortere periode bringes ind og plejes, hvorefter de genudsættes. Ovennævnte mål er det langsigtede. Nu og her er målet med demonstrationen ifølge brevet at få en debat i gang over for Fjord&Bælt, Syddansk Universitet, der står for forskningen, samt Kerteminde Kommune. Flemming Larsen forventer, at der vil deltage et sted mellem 10 og 100 mennesker i demonstrationen den 12. maj. Disse 10-100 mennesker vil være bevæbnede med plakater og foldere, og der vil blive holdt taler og sunget sange - uden lydforstærker.

Fjord&Bælt: Resultaterne taler for sig selv