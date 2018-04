Sprøjtelandbrugets pesticider er gift designet til at slå noget ihjel

"Naturen er giftig", skriver Jørgen Lund Christiansen den 4. april i et indlæg her i avisen som kritik af Alternativets ambition om et 100 procent økologisk landbrug. Han mener, at hvis vi vil forbyde sprøjtegift, bør vi også forbyde alt fra køkkensalt til kaffe, fordi det også er en slags gifte.Den helt afgørende forskel, som Jørgen Lund Christiansen imidlertid glemmer, er, at pesticider - i modsætning til alle de hundredvis af giftige planter og dyr, der findes i naturen - ikke er naturlige. De er designet af mennesker til at slå noget ihjel. Det er os, der har skabt dem, og derfor også os, der er ansvarlige, hver gang et pesticid viser sig at være kræftfremkaldende eller skadeligt for gravide kvinders kommende børn.

I øjeblikket er Miljøstyrelsen for eksempel ved at undersøge, om pesticidet glyphosat, der bliver brugt i en lang række produkter i landbruget, kan skade arveanlæggene, når det indgår i blandinger med andre stoffer. Det har nemlig vist sig at være tilfældet i blandinger med hjælpestoffet POE-tallowamin, som heldigvis nu er blevet forbudt.

Ligeledes har en række nye aktivstoffer, neonicotinider, der bruges til at dræbe insekter, vist sig at indebære betydelige risici for bier og andre bestøvere, som den vilde natur er helt afhængig af.

For mig at se burde det være i alles interesse helt at stoppe brugen af sprøjtemidler, når nu vi ved, at det er muligt at drive landbrug uden. For kun på den måde kan vi være helt sikre på, at vi mennesker, vores miljø og vores natur ikke tager skade af den menneskeskabte gift. Derfor forslår vi i Alternativets landbrugsudspil, 'Bæredygtigt Landbrug', at udfase glyphosat hurtigst muligt og indføre et øjeblikkeligt forbud mod neonicotinider.

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg faktisk ikke helt forstår Jørgen Lund Christiansens aversion mod Alternativets mål om 100 procent økologisk landbrug. Han skriver selv, at "dansk landbrug løbende laver grøn omstilling ved at tage ny viden og ny teknologi i brug". Hvis han mener det, burde udviklingen af det moderne, økologiske landbrug da lige præcis være det, der blev stilet efter. Det er nemlig det levende bevis på, at man ved hjælp af ny teknologi og ny såvel som gammel viden kan drive landbrug på en langt mere bæredygtig måde. Og ikke bare på den miljømæssige bundlinje, men også på den økonomiske.

For selvom enkelte økologiske landbrug en gang i mellem må dreje nøglen om - ligesom det i øvrigt er tilfældet for alle andre erhverv - er det i høj grad undtagelsen, der bekræfter reglen. Ifølge Danmarks Statistik er de økologiske landbrugs driftsresultater de sidste syv år bare steget og steget, og ved seneste optælling var det økologiske landbrugs driftsresultat næsten fem gange større end sprøjtelandbrugets. Det er ikke for sjov, når vi siger, at det økologiske landbrug stortrives. Af samme grund står landmændene i kø for at omlægge til økologi.

Udbredelsen af det økologiske landbrug er glædelig både for vores sundhed, miljø og natur, for alle de forbrugere, der efterlyser flere økologiske varer, og for de mange forgældede sprøjtelandmænd, der nu har udsigt til at kunne få rettet op på økonomien. Derfor skal vi fra politisk side støtte op om den gode økologiske udvikling, så vi hurtigst muligt kan blive helt fri for pesticider.

Vi foreslår blandt andet, at en betydelig del af EU's landbrugsstøtte skal gå specifikt til bæredygtige landbrugsformer. Derudover vil vi give den nye generation af unge økologiske landmænd bedre muligheder for at etablere sig ved at tilbyde statsgaranterede lån til førstegangskøbere, der ønsker at starte økologiske landbrug.

Jørgen Lund Christiansen skal selvfølgelig stadig være velkommen til at være modstander af den økologiske udvikling. Men i mellemtiden vil jeg glæde mig over, at både han og jeg, såvel som resten af befolkningen, miljøet og naturen, vil blive udsat for færre og færre pesticider i takt med, at økologien udbredes. For det gør den - heldigvis.