Broken News

Tyrkiet ønsker ikke kun tyrkisk kunst tilbageleveret. Kravet omfatter nu også ord og vendinger. DF er for, men danske eksporterhverv frygter konsekvenserne.

En delegation bestående af tyrkiske parlamentsmedlemmer og diplomater fra den tyrkiske ambassade var i går på uvarslet besøg på flere danske avisredaktioner, herunder Broken News. Besøget skyldtes dog ikke pressehistorisk interesse, men kommer i forlængelse af, at lignende delegationer har besøgt museer og samlinger i Danmark og resten af Vesteuropa for at gøre krav på genstande, som for flere hundrede år siden er blevet ført ud af landet. Efter en kort granskning af avisens indhold krævede delegationen på vegne af sultan Erdogans regering at få udleveret en række tyrkiske låneord.

DF bakker kravet op

- Udtrykket "låneord" er i sig selv et forsøg på at dække over den vestlige imperialismes tyveri af tyrkiske ord, siger en delegat, som har afleveret denne liste over ord af tyrkisk oprindelse, man kræver tilbageleveret fra det danske sprog: Kiosk, janitshar, harem, yoghurt, sorbet, tulipan, ottoman og turban. Det tyrkiske krav får opbakning fra politisk hold: - Jeg har længe været irriteret over de udenlandske ord, der forurener det danske sprog. Så vi vil meget gerne af med de ord, der stinker af fremmed kultur, siger kulturordfører Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti.

Først grækerne - så tyrkerne

I store dele af dansk erhverv er man i chok over de tyrkiske krav: - Det vil jo være altødelæggende for vores eksport, hvis vi skal til at sælge danske tulipaner under navnet "foldeblomster", siger Helge Kronblad, formand for Dansk Gartneri. Hans holdning deles i mejeribranchen: - Først kom grækerne og tog feta, som vi nu skal kalde salatost. Og nu kommer tyrkerne og vil have vores yoghurt. Skal vi så forsøge at sælge det som syrnet frugtmælk? Nok må være nok, raser sektorchef Karen Kærgaard fra Mejeriforeningen.

Også sammensatte ord