Boganmeldelse

Det er tungt at savne, og man kan glæde sig, når et savn fortager sig for måske helt at forsvinde. Den erfaring kan man møde i den lille strofe af Melissa Horn, som digteren Mikael Josephsen, Svendborg, har sat forrest i sin nye digtsamling, som bærer titlen "Jeg er farmor".

Det er dog ikke savnet af farmor, der først møder læseren i Josephsens bog. Da han lukker døren op til sin altan, savner han "stikket, nålen/ evigheden det tager at suge væsken op, fingeren der gnider på ballen/ og endelig den susen/ der sender en ind i noget nær kærlighed".

Som i den forrige digtsamling "Knæk" er vi tæt på forfatteren selv og hans problemer med sind og stoffer. Nu er han på egen hånd og prøver efter bedste evne at bygge et hjem op. Men han savner den lukkede, og han savner den Mikael, der gemmer sig bag de 35 kg, han har taget på på grund af medicineringen. Han er spaltet, delt i to personer: "navnet på døren er ikke mit/ siger jeg/ der står mikael josephsen".

I lejligheden har han et ormædt foto af sin farmor, og farmor melder sig i hans erindring igen og igen. Der er et skæbnefællesskab, som forbinder de to. Hun var også skrøbelig af sind og afhængig af diverse stoffer og blev kørt til "den firkantede klods/ i middelfart". Og så er farmor den eneste, der "lader ham i fred", og siger, at" jeg er poet/ og poeter er dovne/ det er deres natur". Så nærværende er den elskede farmor, at hun er levende for forfatteren, selv om hun også omtales i datid.

Mikael Josephsen har det suveræne greb om sproget, at han kan skabe den blanding af tragik og humor, der kan røre en læser. Endnu en lille sekvens kan tjene som eksempel: "Jeg må gerne se barnebarnet/ hvis jeg holder op/ med at drikke/ og smide snusposer på/ gulvet". Man må give farmor ret: Sådan skriver en sand poet.Digte

Mikael Josephsen: "Jeg er farmor"

71 sider, Forlaget Arabesk