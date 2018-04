Den tiltalte mand forklarede tirsdag, at han ville gøre det rent, fordi de mænd, der havde lejet pladsen ude i hesteboksen, havde spurgt efter varmt vand til at rengøre noget udstyr. Men manden ville ikke have dem indenfor i huset, hvor også kvinden boede, hvorfor han i stedet tilbød at gøre det rent for dem.

Begge er de tiltalt for at have produceret ikke under 12,2 kilo amfetamin, og begge nægter de kendskabet til det.

De indrømmer til gengæld at bruge amfetamin. Manden fortæller, at han har gjort det i en længere periode, da han af sin psykiater har fået frataget den Ritalin, han ellers har brugt, da han er diagnosticeret med adhd.

Manden har erkendt at have været i besiddelse af flere af de våben, der blev fundet på ejendommen, men der er også fundet et gevær samt nogle patroner i en ladebygning, som han nægter kendskabet til.