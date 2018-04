Ishockey: Odense Bulldogs har fortsat spillere på det landshold, som i disse dage og uger forbereder sigt il det kommende A-VM.

Backen Martin Larsen og forwarden Søren Nielsen er med i den trup, som i weekenden har æren og fornøjelsen af at spille to landskampe på hjemmebane mod de forsvarende verdensmestre fra Sverige.

Efter to kampe i Frankrig, der bød på to nederlag, men et par godkendte indsatser af et ungt, dansk mandskab, gælder det nu de blågule, der kommer med et mandskab baseret på spillerne fra de europæiske ligaer - tilsat unge Lias Andersson, der er fløjet ind fra New York Rangers.

Der spilles torsdag i Bitcoin Arena i Rungsted og lørdag aften i Rødovre Skøjte Arena, og i forhold til de to kampe i den forgangne uge i Frankrig, får landstræner Janne Karlsson fyldt ekstra brændstof på i form af tung landsholdsrutine, melder unionen.

Blandt andre kommer Oliver Lauridsen til fra Helsinki, mens Jesper Jensen Aabo og Peter Regin, der begge sad over i kampene i Frankrig, også træder ind på isen i kampene mod Sverige. I alt har Janne Karlsson 27 spillere i sin bruttotrup, og der kan blive tale om, at nogle af spillerne stiller op i én af kampene.

- Vi kender gamet frem mod VM. Det er et puslespil, hvor vi stille og roligt bygger på - ligesom alle andre nationer i øvrigt gør. Vi skal levere bedst mulige indsats med det mandskab, vi har til rådighed. Til kampene mod Sverige glæder jeg mig over, at vi spiller med mere rutine, siger landstræner Janne Karlsson.

Det danske hold samles i dag i Rødovre og træner frem mod Sveriges-kampene.