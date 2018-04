Mesinge: Traditionen tro inviterer Mesinge Lokalråd borgerne til at markere forårets komme med at bruge et par timer til at holde naturen ren. Det bliver fredag 20. april kl. 16 til 18.

Lokalrådet opfordrer folk i Mesinge, i Taarup, i Salby, i Midskov og ved Dalbybugten til at melde sig som affaldsindsamlere.

- Man forstår simpelthen ikke, at der kan ligge så meget plastik og så mange øldåser rundt omkring i grøftekanterne, lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse, hvori det fortsættes:

- Vi er alle glade og stolte af naturen på Hindsholm, men desværre er det ikke alle, som sætter pris på den - men ubetænksomt smider affald, som andre så må fjerne for at beskytte naturen. Både for at beskytte naturen - men også for at få det til at se pænt ud, der hvor vi bor.

Man skal helst melde sig senest mandag 16. april. Lokalrådet byder på en lille forfriskning efter veludført dåd - og vil derfor gerne have en fornemmelse af, hvor mange der kommer og giver en hånd med. /EXP