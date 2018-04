For tre år siden landede det syriske ægtepar Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh og Marwa Mohammed Dieb Kayli i Assens. Et helt nyt liv lå foran dem, men hvordan er det gået. Avisen besøgte ægteparret.

Assens: Nogle ting går godt, andre dårligt. På den måde ligner 54-årige Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh og 41-årige Marwa Mohammed Dieb Kaylis liv de fleste andres.

Alligevel er det markant anderledes. I år er det lidt mere end tre år siden, det syriske ægtepar sammen med to andre flygtninge blev hilst velkommen af borgmester Søren Steen Andersen (V) på Torvet i Glamsbjerg. Bag dem lå et liv fyldt med arbejde, venner og familie afbrudt af en uvelkommen krig, og foran dem lå et nyt liv i Danmark. Sagsbehandleren sagde det endda til dem ved det første møde: "I dag begynder jeres nye liv".

“ - Der er ingenting tilbage. Jeg vil gerne tilbage, men vi bor i det nordlige Syrien, og her er ISIS. De slår ihjel, myrder.Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh, syrisk flygtning

Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh smiler stort, da han åbner døren til ægteparrets hjem i Assens. Det er som at træde ind i en lille fremmed lomme, hvor Danmark og Syrien møder hinanden i et miks af tunge egetræsborde med brunlige kakler og kunstige farverige blomster.- Kom ind, kom ind, siger han.Det er endnu ikke lykkes Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh og Marwa Mohammed Dieb Kayli at få et arbejde, hvorfor begge er hjemme på en helt almindelig hverdag klokken 11. Udsigterne er heller ikke lovende, for Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh har flere diskusprolapser i nakke og ryg, og højre fod, albuerne og knæene gør ondt. Derfor har de forskellige praktikforløb, som Baderaldin Mohammed Khaled Daadouh har været i, ikke mundet ud i noget varigt. Alle forløbene har været meget fysiske, men han håber at kunne få en praktikplads, hvor han skal lave kontorarbejde.- I Syrien havde jeg mit eget byggefirma, men jeg var ikke ude på pladsen. Jeg sad ved computeren og ordenede det administrative, siger han.